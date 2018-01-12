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    Экс-полузащитник сборной Колумбии: «Сейчас я бы стоил 200 миллионов»

    Бывший полузащитник «Пармы» и «Ньюкасла» Фаустино Асприлья поделился мнением о том, сколько бы сегодня стоил на трансферном рынке.

    Победитель Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА в составе «Пармы» завершил карьеру в 2004 году.

    «Я стоил бы столько, сколько Неймар. 200 миллионов евро – точно.

    Когда я играл за «Парму», «Милан» предложил за меня 20 миллионов, но мой клуб отказался», – сказал 48-летний колумбиец.

    В составе национальной сборной Асприлья выиграл бронзовую медаль на Кубке Америки в 1993 и 1995 годах.

    Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в августе 2017 установил новый мировой рекорд.

    Источник: Football Italia

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    12.01.2018 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:29

      вот только "бы" мешает а так то да стоил столько же))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 января 2018, 08:51

      Тот факт что тебя никто не помнит ставит под большое сомнение твоё заявление. Мож Берлускони опьяненный чарами пушногрудых девиц предложил двадцадку?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 22:36

      Все кто его помнят, говорят - второй Балотелли

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 января 2018, 22:30

      Сам себя продал,сам себя купил))))

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