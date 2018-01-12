Экс-полузащитник сборной Колумбии: «Сейчас я бы стоил 200 миллионов»

Бывший полузащитник «Пармы» и «Ньюкасла» Фаустино Асприлья поделился мнением о том, сколько бы сегодня стоил на трансферном рынке.

Победитель Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА в составе «Пармы» завершил карьеру в 2004 году.

«Я стоил бы столько, сколько Неймар. 200 миллионов евро – точно.

Когда я играл за «Парму», «Милан» предложил за меня 20 миллионов, но мой клуб отказался», – сказал 48-летний колумбиец.

В составе национальной сборной Асприлья выиграл бронзовую медаль на Кубке Америки в 1993 и 1995 годах.

Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в августе 2017 установил новый мировой рекорд.