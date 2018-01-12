Леви сказал, что не отпустит лидеров «Тоттенхэма» в другие клубы

Владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви сказал, что летом не продаст ключевых игроков команды.

«Я уверен в этом на сто процентов. Все игроки, которых мы хотим удержать, в следующем сезоне будут выступать за наш клуб», – сказал предприниматель.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что на нападающего Гарри Кейн претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Сливочные также интересуются полузащитником Деле Алли.

Защитник Дэнни Роуз может пополнить состав «красных дьяволов».

После 22 туров английской Премьер-лиги команда Маурисио Покеттино занимает пятое место в турнирной таблице.