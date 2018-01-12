Леви сказал, что не отпустит лидеров «Тоттенхэма» в другие клубы

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    Источник: Skysports

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    12.01.2018 21:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 23:01

      Про Неймара и Коутиньо тоже так говорили, но увы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 22:13

      ну ну как бы не так

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