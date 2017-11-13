Источник: Роналду хочет видеть в «Реале» Деле Алли

Криштиану Роналду хотел бы видеть больше креативности в средней линии «Реала». Как сообщается, лидер мадридцев ратует за покупку у «Тоттенхэма» Деле Алли. Португалец приятно удивлен уровнем игры хавбека.

«Тоттенхэм» не планирует продавать одного их своих лидеров. «Шпоры» стремятся к пролонгации соглашения, несмотря на то, что нынешний контракт Алли действителен еще четыре года.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.