Ари — о братьях Миранчуках: «На тренировках говорю им, что они как Месси и Роналду»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
– За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчуки. Их прогресс восхищает?
– Когда только пришел в «Локомотив» и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.
– В чем их главные козыри? В технике?
– Да. На тренировках я им говорю: «Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану». Смеются…
– Их учителем на поле можно назвать Фернандеш, верно?
– Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России.
Ранее Ари заявил, что хотел бы видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в «Локомотиве».
Источник: «Спорт-Экспресс»