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  • Ари — о братьях Миранчуках: «На тренировках говорю им, что они как Месси и Роналду»

Ари — о братьях Миранчуках: «На тренировках говорю им, что они как Месси и Роналду»

12 января 2018, 00:19
8

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

– За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчуки. Их прогресс восхищает?

– Когда только пришел в «Локомотив» и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.

– В чем их главные козыри? В технике?

– Да. На тренировках я им говорю: «Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану». Смеются…

– Их учителем на поле можно назвать Фернандеш, верно?

– Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России.

Ранее Ари заявил, что хотел бы видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в «Локомотиве».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (8)
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Hasanino
1515705999
Настолько разные что ли??)))
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FCSM555
1515706080
а себя небось называет пеле или марадонна)))
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dinar7777dinar
1515708556
ахахахахахахахахахахахахааааааааахаахахахахахахахахахахахаххахаххахххххххххххххххххххххххххххххххххххахахах !! ари хорош водку глушить !
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DQ1
1515727310
Рукалицо
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upiter622
1515736097
Было у отца три сына,двое умных,третий - футболист!
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все_будет_AUDI
1515737323
Ударился ?
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