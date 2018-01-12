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    Ари — о братьях Миранчуках: «На тренировках говорю им, что они как Месси и Роналду»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

    – За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчуки. Их прогресс восхищает?

    – Когда только пришел в «Локомотив» и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.

    – В чем их главные козыри? В технике?

    – Да. На тренировках я им говорю: «Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану». Смеются…

    – Их учителем на поле можно назвать Фернандеш, верно?

    – Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России.

    Ранее Ари заявил, что хотел бы видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в «Локомотиве».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 00:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 12 января 2018, 09:08

      Ударился ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 12 января 2018, 08:48

      Было у отца три сына,двое умных,третий - футболист!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 12 января 2018, 06:21

      Рукалицо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 января 2018, 01:09

      ахахахахахахахахахахахахааааааааахаахахахахахахахахахахахаххахаххахххххххххххххххххххххххххххххххххххахахах !! ари хорош водку глушить !

      -1
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 12 января 2018, 00:28

      а себя небось называет пеле или марадонна)))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > FCSM555 12 января 2018, 02:53

      Да нет, не сам, так его называют Миранчуки...

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 12 января 2018, 00:26

      Настолько разные что ли??)))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Hasanino 12 января 2018, 10:52

      один левша, другой правша )

      1
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