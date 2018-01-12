Ари — о братьях Миранчуках: «На тренировках говорю им, что они как Месси и Роналду»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

– За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчуки. Их прогресс восхищает?

– Когда только пришел в «Локомотив» и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.

– В чем их главные козыри? В технике?

– Да. На тренировках я им говорю: «Леша, ты как Месси! А Антон – Криштиану». Смеются…

– Их учителем на поле можно назвать Фернандеш, верно?

– Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России.

Ранее Ари заявил, что хотел бы видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в «Локомотиве».