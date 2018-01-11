Ари: «Дзюба? Он пригодился бы «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы играли за красно-белых вместе с Дзюбой. Говорят, он может оказаться в «Локо». Хотели бы снова сыграть с ним?

– Тогда в «Спартаке» у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий!

В «Спартаке» я постоянно шутил над ним: «Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании». Да что говорить, когда в «Зените» у него получалось, все восхищались его результативностью.

– Но сейчас все иначе.

– Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу «Локо».

– А как же конкуренция? Не боитесь? Ведь есть еще Фарфан, который шикарно проявил себя на позиции центрального нападающего, пока вы восстанавливались.

– Фарфан отлично сделал свое дело, выручил «Локо» в сложный момент. А наличие конкуренции на одной позиции необходимо. Моя травма это подтвердила. Один выбыл – другой страхует.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новый клуб для Дзюбы и еще четверых футболистов.