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Ари: «Дзюба? Он пригодился бы «Локомотиву»

11 января 2018, 21:59
10

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы играли за красно-белых вместе с Дзюбой. Говорят, он может оказаться в «Локо». Хотели бы снова сыграть с ним?

– Тогда в «Спартаке» у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий!

В «Спартаке» я постоянно шутил над ним: «Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании». Да что говорить, когда в «Зените» у него получалось, все восхищались его результативностью.

– Но сейчас все иначе.

– Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу «Локо».

– А как же конкуренция? Не боитесь? Ведь есть еще Фарфан, который шикарно проявил себя на позиции центрального нападающего, пока вы восстанавливались.

– Фарфан отлично сделал свое дело, выручил «Локо» в сложный момент. А наличие конкуренции на одной позиции необходимо. Моя травма это подтвердила. Один выбыл – другой страхует.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новый клуб для Дзюбы и еще четверых футболистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Ари
Комментарии (10)
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makson_klim
1515697495
Только Динамо его выход или Арсенал....(Тула)В Локо он тоже будет сидеть на лавке и розочки топтать,только уже Зенита,как сволочь последняя....нет уважения к Дюбе
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Антибиотик
1515697501
Хватит сватать в Локомотив разные бревна. Клуб с новым президентом и тренером только очухались от безбашенных контрактов Диарра и Буссуфа, а так же от шлака в виде Павлюченко и т.д. У нас молодежи своей полно.
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Joko21
1515697896
не нужен этот денежный и ленивый мешок Локомотиву! Динамо вон не может от такого же форварда избавиться, осталось еще таким же добром Локомотиву обзавестись. Не дай Бог
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Михас007
1515698425
Фарфан отлично сделал свое дело
Ответить
Mark68
1515698439
Не нужен лишний балласт!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515699278
Это Ари ляпнул недодумавши, на русском пока ещё медленно думает
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BlackMurder
1515699682
В ротор ежай, я хоть ещё на одно дерево гляну
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kykyi
1515726173
Паровозы уже давно на дровах не ездят, 21 век, увы.
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