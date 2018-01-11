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    Ари: «Дзюба? Он пригодился бы «Локомотиву»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Вы играли за красно-белых вместе с Дзюбой. Говорят, он может оказаться в «Локо». Хотели бы снова сыграть с ним?

    – Тогда в «Спартаке» у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий!

    В «Спартаке» я постоянно шутил над ним: «Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании». Да что говорить, когда в «Зените» у него получалось, все восхищались его результативностью.

    – Но сейчас все иначе.

    – Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу «Локо».

    – А как же конкуренция? Не боитесь? Ведь есть еще Фарфан, который шикарно проявил себя на позиции центрального нападающего, пока вы восстанавливались.

    – Фарфан отлично сделал свое дело, выручил «Локо» в сложный момент. А наличие конкуренции на одной позиции необходимо. Моя травма это подтвердила. Один выбыл – другой страхует.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новый клуб для Дзюбы и еще четверых футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 21:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 января 2018, 06:02

      Паровозы уже давно на дровах не ездят, 21 век, увы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 11 января 2018, 22:41

      В ротор ежай, я хоть ещё на одно дерево гляну

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 22:34

      Это Ари ляпнул недодумавши, на русском пока ещё медленно думает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 11 января 2018, 22:20

      Не нужен лишний балласт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 января 2018, 22:20

      Фарфан отлично сделал свое дело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2018, 22:11

      не нужен этот денежный и ленивый мешок Локомотиву! Динамо вон не может от такого же форварда избавиться, осталось еще таким же добром Локомотиву обзавестись. Не дай Бог

      6
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 11 января 2018, 22:05

      Хватит сватать в Локомотив разные бревна. Клуб с новым президентом и тренером только очухались от безбашенных контрактов Диарра и Буссуфа, а так же от шлака в виде Павлюченко и т.д. У нас молодежи своей полно.

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Антибиотик 11 января 2018, 23:08

      Паровоз чем то топить надо.

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 22:04

      Только Динамо его выход или Арсенал....(Тула)В Локо он тоже будет сидеть на лавке и розочки топтать,только уже Зенита,как сволочь последняя....нет уважения к Дюбе

      4
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