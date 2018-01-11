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    Ари: «Готов играть за Россию как за родную страну»

    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в скором времени получит паспорт гражданина РФ и сможет выступать за сборную России.

    В чемпионате России форвард выступает с 2010 года. Ранее 32-летний бразилец играл за «Спартак» и «Краснодар».

    – А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?

    – Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

    – И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?

    – Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 01:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 января 2018, 19:37

      Патриотов развелось как собак нерезаных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 14:46

      родненький ты наш милёнок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 января 2018, 10:46

      Спасибо, не надо. Своих лодырей хватает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 января 2018, 05:01

      Российский паспорт он заслужил , думается , более заслуженно , чем Гильерме , немец , француз и боец. А на счёт сборной-решать Черчесову, он главный тренер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > нейтральныйкакникто 11 января 2018, 10:25

      Гиля сдавал экзамен по русскому, и сам подавал все документы, в отличие от немца и остальных, и того же Марио! так что не надо ля-ля!

      4
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 11 января 2018, 04:28

      твоя страна Бразилия... Вот вали за неё и играй!! ваще охерели!!! нет у нас, оказывается, в стране 22 игрунов в футбол для сборной с гражданством по рождению.... поволжско-бразильской шушерой укрепляться надо!!! сами эту говносбродную смотрите, сами за этот сброд болейте!! мудкососы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > rammax fcsm 11 января 2018, 10:22

      Так ты Ари определил в главные виновники нашего бардака? Виноватого нашли- теперь все наладится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 11 января 2018, 02:32

      Батюшки)))

      -1
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 11 января 2018, 01:38

      Спасибо, конечно ! ... но в другой раз

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 января 2018, 01:26

      мама я хочу быть пионером....))))))))))

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