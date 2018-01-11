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Ари: «Готов играть за Россию как за родную страну»

11 января 2018, 01:15
10

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в скором времени получит паспорт гражданина РФ и сможет выступать за сборную России.

В чемпионате России форвард выступает с 2010 года. Ранее 32-летний бразилец играл за «Спартак» и «Краснодар».

– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?

– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?

– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (10)
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himik2-62
1515623183
мама я хочу быть пионером....))))))))))
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Ловкий Бубен
1515623939
Спасибо, конечно ! ... но в другой раз
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Benifacto
1515627139
Батюшки)))
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rammax fcsm
1515634089
твоя страна Бразилия... Вот вали за неё и играй!! ваще охерели!!! нет у нас, оказывается, в стране 22 игрунов в футбол для сборной с гражданством по рождению.... поволжско-бразильской шушерой укрепляться надо!!! сами эту говносбродную смотрите, сами за этот сброд болейте!! мудкососы!
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нейтральныйкакникто
1515636060
Российский паспорт он заслужил , думается , более заслуженно , чем Гильерме , немец , француз и боец. А на счёт сборной-решать Черчесову, он главный тренер
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1515656800
Спасибо, не надо. Своих лодырей хватает.
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Полная Канистра
1515671175
родненький ты наш милёнок
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Одинокий волк Маквейд
1515688676
Патриотов развелось как собак нерезаных.
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