Ари: «Готов играть за Россию как за родную страну»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в скором времени получит паспорт гражданина РФ и сможет выступать за сборную России.

В чемпионате России форвард выступает с 2010 года. Ранее 32-летний бразилец играл за «Спартак» и «Краснодар».

– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?

– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?

– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.