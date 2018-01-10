Азар и Мората – в стартовом составе «Челси» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Канте, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Азар, Мората.

«Арсенал»: Оспина, Чэмберс, Мустафи, Холдинг, Уилшир, Джака, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Ивоби, Уэлбек, Лаказетт.

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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