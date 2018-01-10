Лукаку ушел из «Эвертона» по предсказанию вуду

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири рассказал, что причиной ухода нападающего Ромелу Лукаку из клуба стали предсказания вуду.

«На протяжении двух сезонов я пытался удержать его. Постоянно общался с его агентом, с ним, его матерью и семьей, и нам удалось сохранить его на год. Прошлым летом мы предложили ему более выгодный контракт, смогли перебить все другие предложения, но он не хотел оставаться.

Мы сделали все, чтобы удержать его. Если я скажу, какие условия мы предлагали, то вы просто не поверите. Наши условия были выгоднее, чем у конкурентов. Знаю, что агент настаивал на продлении контракта с нами.

Но во время переговоров, ему позвонила мама. Она сказала, что во время поездки в Африку, вуду предсказали необходимость ухода из «Эвертона», – рассказал Мошири.

Напомним, что футболист прошедшим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед».