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    Лукаку ушел из «Эвертона» по предсказанию вуду

    Владелец «Эвертона» Фархад Мошири рассказал, что причиной ухода нападающего Ромелу Лукаку из клуба стали предсказания вуду.

    «На протяжении двух сезонов я пытался удержать его. Постоянно общался с его агентом, с ним, его матерью и семьей, и нам удалось сохранить его на год. Прошлым летом мы предложили ему более выгодный контракт, смогли перебить все другие предложения, но он не хотел оставаться.

    Мы сделали все, чтобы удержать его. Если я скажу, какие условия мы предлагали, то вы просто не поверите. Наши условия были выгоднее, чем у конкурентов. Знаю, что агент настаивал на продлении контракта с нами.

    Но во время переговоров, ему позвонила мама. Она сказала, что во время поездки в Африку, вуду предсказали необходимость ухода из «Эвертона», – рассказал Мошири.

    Напомним, что футболист прошедшим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Guardian.com

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    10.01.2018 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 января 2018, 13:06

      Уже и анекдоты публикуете
      БРАВО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 12:01

      обезьяна !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 января 2018, 11:42

      Я думаю что он ушол,потому-то хочет выигрывать трофеи . Ас эвертоном это проблемотично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 января 2018, 10:07

      А вуду,это Мауриньо ))?

      9
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