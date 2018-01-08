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    Зидан: «Нужно выявить причину нестабильной игры «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что его команда не показывает в последнее время стабильности. Француз пообещал разобраться с этим вопросом.

    «Мне нужно выявить причину нашей нестабильной игры. Я несу ответственность за это, поэтому стоит разобраться в этом вопросе.

    Случается, что мы на протяжении всего матча играем отлично, но в последнее время нет стабильности. Думаю, что с функциональной подготовкой у нас все в порядке, поэтому нужно искать причины в других аспектах», – заявил Зидан.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2. На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 48 очков. В активе «Реала» 32 балла и четвертая позиция.

    Источник: Marca

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    08.01.2018 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 января 2018, 11:35

      Причина простоя и всем понятная, кроме Зидана. Она называется -Рональду Криштиано. Он перестал сверкать, он потух и слишком зазвездился. Ни обводок, ни ударов, ни пасов, ни коллективной игры. Он сам по себе, а команда для него в стороне. Продайте его немедленно, хоть кому. Но вряд ли кто купит, осталось только имя, но и то забудут по итогам этого года.

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