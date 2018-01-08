Зидан: «Нужно выявить причину нестабильной игры «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что его команда не показывает в последнее время стабильности. Француз пообещал разобраться с этим вопросом.

«Мне нужно выявить причину нашей нестабильной игры. Я несу ответственность за это, поэтому стоит разобраться в этом вопросе.

Случается, что мы на протяжении всего матча играем отлично, но в последнее время нет стабильности. Думаю, что с функциональной подготовкой у нас все в порядке, поэтому нужно искать причины в других аспектах», – заявил Зидан.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2. На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 48 очков. В активе «Реала» 32 балла и четвертая позиция.