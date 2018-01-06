Кубок Англии. «Челси» сыграл вничью с «Норвичем»

Слабовато!!!
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» в гостях сыграл вничью с «Норвичем» – 0:0.
Таким образом, команд ждет переигровка.
Ранее стали известны имена нескольких участников 1/16 финала турнира.
Кубок Англии. 1/32 финала
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» в гостях сыграл вничью с «Норвичем» – 0:0.
Таким образом, команд ждет переигровка.
Ранее стали известны имена нескольких участников 1/16 финала турнира.
Кубок Англии. 1/32 финала
Слабовато!!!
Не такого результата ждал!
Там 2й состав, считай как основной не мог уделать середняка Чемпионшипа, хреново в Норвиче будет