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    Кубок Англии. «Челси» сыграл вничью с «Норвичем»

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» в гостях сыграл вничью с «Норвичем» – 0:0.

    Таким образом, команд ждет переигровка.

    Ранее стали известны имена нескольких участников 1/16 финала турнира.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Норвич – Челси – 0:0

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 января 2018, 00:31

      Слабовато!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 января 2018, 00:30

      Не такого результата ждал!

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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 6 января 2018, 22:42

      Там 2й состав, считай как основной не мог уделать середняка Чемпионшипа, хреново в Норвиче будет

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