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    Спаллетти: «Даже моя 80-летняя мать знает, что «Интеру» не хватает центрального защитника»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча 18-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:1) посетовал на нехватку игроков в центре обороны.

    «Я не могу больше этого терпеть, я не знаю, что еще сказать... Почему бы вам (прим. – журналистам) не пойти в раздевалку и не сказать игрокам, что они недостаточно хороши? Я делаю свою работу, есть трудности. Всем очевидно, что нам не хватает центрального защитника. Даже моя 80-летняя мать, сидя дома, знает об этом.

    Вы спрашивали меня об этом с самого начала сезона, и я уже ответил вам одно и тоже 750 раз, но вы продолжаете задавать мне этот вопрос. Мы должны работать и побеждать, а не терять доверие и кричать по поводу отсутствия какого-либо игрока.

    Мы должны справляться тем составом, что у нас имеется, и, на мой взгляд, время от времени «Интер» показывает хорошую производительность. Я не буду использовать это в качестве оправдания, потому что я должен выполнить свою работу и побеждать, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказал Спаллетти.

    Напомним, «нерадзурри» не могут победить в Серии А в течение пяти матчей (три ничьи и два поражения).

    Источник: Football Italia

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    06.01.2018 16:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 января 2018, 11:55

      Показательно,что родительница понимает в футболе больше,чем ее лысый сынок! (Руководство питерского клуба не того родственника в свое время тренером пригласило)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 20:49

      У Спаллетти и здесь все виноватые!)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 17:04

      У нас аналогично в Спартаке.

      1
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