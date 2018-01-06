Спаллетти: «Даже моя 80-летняя мать знает, что «Интеру» не хватает центрального защитника»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча 18-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:1) посетовал на нехватку игроков в центре обороны.

«Я не могу больше этого терпеть, я не знаю, что еще сказать... Почему бы вам (прим. – журналистам) не пойти в раздевалку и не сказать игрокам, что они недостаточно хороши? Я делаю свою работу, есть трудности. Всем очевидно, что нам не хватает центрального защитника. Даже моя 80-летняя мать, сидя дома, знает об этом.

Вы спрашивали меня об этом с самого начала сезона, и я уже ответил вам одно и тоже 750 раз, но вы продолжаете задавать мне этот вопрос. Мы должны работать и побеждать, а не терять доверие и кричать по поводу отсутствия какого-либо игрока.

Мы должны справляться тем составом, что у нас имеется, и, на мой взгляд, время от времени «Интер» показывает хорошую производительность. Я не буду использовать это в качестве оправдания, потому что я должен выполнить свою работу и побеждать, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказал Спаллетти.

Напомним, «нерадзурри» не могут победить в Серии А в течение пяти матчей (три ничьи и два поражения).