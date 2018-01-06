Отец Месси: «Лионель останется в «Барселоне», если команда продолжит выступать в топ-лиге»

Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, отметил, что у сына есть пункт в соглашении с клубом, по которому он будет выступать за каталонцев до тех пор, пока команда выступает в топовом чемпионате. Ранее утверждалось, что аргентинец бесплатно покинет «Барселону», если Каталония выйдет из состава Испании.

«Есть соглашение, по которому Лионель будет игроком «Барселоны» до тех пор, пока команда продолжает выступать в топ-чемпионате. Данный пункт остается в силе и в случае обретения Каталонией независимости», – сказал отец футболиста.