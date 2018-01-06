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    Отец Месси: «Лионель останется в «Барселоне», если команда продолжит выступать в топ-лиге»

    Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, отметил, что у сына есть пункт в соглашении с клубом, по которому он будет выступать за каталонцев до тех пор, пока команда выступает в топовом чемпионате. Ранее утверждалось, что аргентинец бесплатно покинет «Барселону», если Каталония выйдет из состава Испании.

    «Есть соглашение, по которому Лионель будет игроком «Барселоны» до тех пор, пока команда продолжает выступать в топ-чемпионате. Данный пункт остается в силе и в случае обретения Каталонией независимости», – сказал отец футболиста.

    Источник: Marca

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    06.01.2018 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 января 2018, 11:57

      Интересно, как на эту новость отреагирует Жерар Пике, который вовсю поддерживает отделение Каталонии от Испании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 6 января 2018, 11:25

      чушь, если Каталония отсоединится, то Барселона будет играть во Французской лиги как Монако!Либо останется в Испании на таких же правах как Монако во Франции))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 6 января 2018, 10:22

      Барсу в АПЛ и закончится срачь между фанатами CR7 и Messi )

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 января 2018, 08:57

      Все они молодцы _ ищут, где теплее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 января 2018, 08:04

      Месси молодец

      1
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