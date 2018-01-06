Кубок Англии. Ван Дейк в дебютном матче принес победу «Ливерпулю», «МЮ» прошел «Дерби Каунти»

Состоялись первые матчи 1/32 финала Кубка Англии. В ливерпульском дерби победу одержала команда, идущая на более высоком месте в АПЛ. Проход в следующий раунд «красным» принес недавно приобретенный Вирджил ван Дейк.
В другом матче «Манчестер Юнайтед» засчет победного гола Джесси Лингарда прошел представителя Чемпионшипа «Дерби Каунти».
Кубок Англии. 1/32 финала
Ливерпуль – Эвертон – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Милнер, 35 (с пенальти); 1:1 – Сигурдссон, 67; 2:1 – ван Дейк, 84.
Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти – 2:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лингард, 84; 2:0 – Лукаку, 90.
Источник: Бомбардир.ру