Кубок Англии. Ван Дейк в дебютном матче принес победу «Ливерпулю», «МЮ» прошел «Дерби Каунти»

Состоялись первые матчи 1/32 финала Кубка Англии. В ливерпульском дерби победу одержала команда, идущая на более высоком месте в АПЛ. Проход в следующий раунд «красным» принес недавно приобретенный Вирджил ван Дейк.

В другом матче «Манчестер Юнайтед» засчет победного гола Джесси Лингарда прошел представителя Чемпионшипа «Дерби Каунти».

Кубок Англии. 1/32 финала

Ливерпуль – Эвертон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Милнер, 35 (с пенальти); 1:1 – Сигурдссон, 67; 2:1 – ван Дейк, 84.

Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лингард, 84; 2:0 – Лукаку, 90.

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