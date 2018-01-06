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    Кубок Англии. Ван Дейк в дебютном матче принес победу «Ливерпулю», «МЮ» прошел «Дерби Каунти»

    Состоялись первые матчи 1/32 финала Кубка Англии. В ливерпульском дерби победу одержала команда, идущая на более высоком месте в АПЛ. Проход в следующий раунд «красным» принес недавно приобретенный Вирджил ван Дейк.

    В другом матче «Манчестер Юнайтед» засчет победного гола Джесси Лингарда прошел представителя Чемпионшипа «Дерби Каунти».

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Ливерпуль – Эвертон – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Милнер, 35 (с пенальти); 1:1 – Сигурдссон, 67; 2:1 – ван Дейк, 84.

    Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лингард, 84; 2:0 – Лукаку, 90.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 00:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 января 2018, 05:59

      Ван Дейк агонь ! Ливерпуль редко ошибается на трансферах в последнее время)))

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 января 2018, 01:34

      Вот это вложения Ливерпуля!!!Сразу стали приносить диведенты!

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > mutabor0992 7 января 2018, 21:08

      дай бог не последнее!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 января 2018, 01:01

      Игра М.Ю. конечно...сплошные матерные слова!

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 6 января 2018, 00:58

      Ван Дейк молодец! Сразу начал бабло отрабатывать!

      4
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > DeMoN-MUFC 6 января 2018, 15:12

      цз феерят у Ливерпуля) за 2 матча, 2 гола и 1 ассист на 3))))

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