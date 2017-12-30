Клопп — о дубле Салаха «Лестеру»: «Он сыграл фантастически. Не могу требовать от него большего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1).

«Наша реакция на пропущенный мяч была наилучшей в этой ситуации. Поддержка болельщиков была замечательной, и она нужна была нам, чтобы забить два мяча сегодня.

Салах сыграл фантастически — показал свой дриблинг и видение поля. Не могу требовать от него большего.

Сложно оставаться в игре в такой лиге, и я счастлив за Мохамеда и за всю команду. У нас замечательные игроки», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.