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  • Моуринью: «Проблема не в том, что «Манчестер Юнайтед» не покупает игроков, а в том, что другие клубы тоже делают большие приобретения»

Моуринью: «Проблема не в том, что «Манчестер Юнайтед» не покупает игроков, а в том, что другие клубы тоже делают большие приобретения»

30 декабря 2017, 15:23
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о трансферах и о составе своей команды.

«У меня есть поддержка клуба и первой поддержкой был подписанный со мной трехлетний контракт. В клубе каждый знает, что работа была нелегкой. Также мы все знаем, что вкладываем много средств, поэтому, когда вы инвестируете в таком количестве, в котором это делает «Манчестер Юнайтед», было бы несправедливо с моей стороны говорить, что клуб не поддерживал меня, не хотел мне помогать, не хотел побеждать. Это было бы очень несправедливо.

Руководство вложило много денег, но проблема не в деньгах, которые вкладываем мы, а в том, что другие тоже инвестируют средства. Тяжело соперничать с командами, у которых лучше состав, лучше стабильность, большее количество вариантов, и при этом они продолжают вкладывать. Это единственная проблема.

Например, летом мы купили нападающего, очень хорошего нападающего, но он должен был заменить Златана Ибрагимовича, вместо того, чтобы играть со шведом в его лучшей форме с первого же дня. Мы приобрели Линделефа, но у нас не выбыл Рохо. У нас возникали проблемы, поэтому, когда мы подписывали игроков в течение последних двух лет, мы просто заменяли людей.

Если следующим летом мы купим полузащитника, он заменит Майкла Кэррика. Он феноменальный игрок, который в этом сезоне ничего не мог нам дать. Он уже на закате своей карьеры, так что, если летом мы приобретем футболиста в полузащиту, это не улучшит нашу команду, он просто заменит Кэррика. И для того, чтобы усилить среднюю линию, нам придется покупать уже двоих», – сказал Моуринью.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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ATGs
1514636814
Чтооо нах? Моринье думал что только мю будет тратить кучу бабла на игроков?
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Боцман59rus
1514637264
проблема в том, что чудо-тренер в своих схемах на..бал сам себя и может играть только звездами, как показывает практика на среднем уровне с горем пополам
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mutabor0992
1514640577
Бла бла бла...Походу проблема не в игроках,а в тренере.
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Dauletbek
1514642881
А что если этот самый хороший нападающий вместе будет играть с Иброй? Или тактика не позволяет?
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84aivengo
1514644527
скорей всего в тебе проблема
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maratagliulin
1514648068
Плохо, что с тренерами не заключают такой же контракт как с игроками: было бы два тренера - один основной, а второй запасной; основной тренер проиграл матч и его тут же меняют на запасного, при этом уменьшают в несколько раз зарплату и не платят премиальных. Что бы тогда "спел" Моуриньо?
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