Моуринью: «Проблема не в том, что «Манчестер Юнайтед» не покупает игроков, а в том, что другие клубы тоже делают большие приобретения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о трансферах и о составе своей команды.

«У меня есть поддержка клуба и первой поддержкой был подписанный со мной трехлетний контракт. В клубе каждый знает, что работа была нелегкой. Также мы все знаем, что вкладываем много средств, поэтому, когда вы инвестируете в таком количестве, в котором это делает «Манчестер Юнайтед», было бы несправедливо с моей стороны говорить, что клуб не поддерживал меня, не хотел мне помогать, не хотел побеждать. Это было бы очень несправедливо.

Руководство вложило много денег, но проблема не в деньгах, которые вкладываем мы, а в том, что другие тоже инвестируют средства. Тяжело соперничать с командами, у которых лучше состав, лучше стабильность, большее количество вариантов, и при этом они продолжают вкладывать. Это единственная проблема.

Например, летом мы купили нападающего, очень хорошего нападающего, но он должен был заменить Златана Ибрагимовича, вместо того, чтобы играть со шведом в его лучшей форме с первого же дня. Мы приобрели Линделефа, но у нас не выбыл Рохо. У нас возникали проблемы, поэтому, когда мы подписывали игроков в течение последних двух лет, мы просто заменяли людей.

Если следующим летом мы купим полузащитника, он заменит Майкла Кэррика. Он феноменальный игрок, который в этом сезоне ничего не мог нам дать. Он уже на закате своей карьеры, так что, если летом мы приобретем футболиста в полузащиту, это не улучшит нашу команду, он просто заменит Кэррика. И для того, чтобы усилить среднюю линию, нам придется покупать уже двоих», – сказал Моуринью.