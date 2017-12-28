Кандрева списал поражение «Интера» на невезение

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева считает, что его команде не повезло в четвертьфинальной встрече с «Миланом».
«Надо признать, что мы получили печальный результат. Особенно расстроил она наших поклонников.
Мы расстроены, потому что проиграли в дерби и вылетели из турнира. Но нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу.
В этой игре нам не повезло. Думаю, если бы Жоао Мариу реализовал свой момент, мы бы победили», – приводит слова Кандревы A Bola.
Игра 1/4 финала Кубка Италии «Милан – «Интер» завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол был забит на 104 минуте.
Источник: Бомбардир.ру