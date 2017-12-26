Мирзоян: «Мутко своим решением не согласился с обвинениями МОКа»

Советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян считает поступок Виталия Мутко правильным. Он отметил, что решение бывшего главы РФС подчеркивает его непричастность к допинговому скандалу.

«Виталий Леонтьевич должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то получается, согласился бы с обвинениями МОКа. Поэтому он временно отходит от дел в РФС.

Мутко никуда не уходит, а лишь временно приостанавливает деятельность», – сказал Мирзоян.

Напомним, на заседании исполкома РФС, прошедшем в понедельник, было объявлено решение о том, что Виталий Мутко на полгода прекратит выполнять обязанности главы организации. Временно исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев, который ранее занимал пост генерального директора РФС.