Роналду: «Звание лучшего бомбардира клубного чемпионата мира в истории? Это часть моего футбольного пути»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после установления рекорда по количеству голов на клубном чемпионате мира.

В матче 1/2 финала турнира против «Аль-Джазиры» (2:1) португалец отметился забитым мячом и вышел на первое место по голам в истории турнира. В активе футболиста шесть голов.

«Я очень рад, что установил этот рекорд. Горжусь этим, это часть моего футбольного пути.

Стать лучшим бомбардиром КЧМ – большая честь для меня. Это достижение мотивирует меня продолжать работать и достигать новых вершин, несмотря на жертвы.

Спасибо партнерам по клубу, без них было бы невозможно победить», – сказал Роналду.