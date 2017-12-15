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    • Роналду: «Звание лучшего бомбардира клубного чемпионата мира в истории? Это часть моего футбольного пути»

    Роналду: «Звание лучшего бомбардира клубного чемпионата мира в истории? Это часть моего футбольного пути»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после установления рекорда по количеству голов на клубном чемпионате мира.

    В матче 1/2 финала турнира против «Аль-Джазиры» (2:1) португалец отметился забитым мячом и вышел на первое место по голам в истории турнира. В активе футболиста шесть голов.

    «Я очень рад, что установил этот рекорд. Горжусь этим, это часть моего футбольного пути.

    Стать лучшим бомбардиром КЧМ – большая честь для меня. Это достижение мотивирует меня продолжать работать и достигать новых вершин, несмотря на жертвы.

    Спасибо партнерам по клубу, без них было бы невозможно победить», – сказал Роналду.

    Источник: Marca

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    15.12.2017 23:23
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Andrew01
    1513373397
    Роналду: "Это мой путь (ниндзя) ..."! красавчик!!! ждем еще рекордов!!!
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