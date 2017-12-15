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    • Главный тренер «Гремио»: «Как футболист я был сильнее Роналду. Когда он покидает левый фланг, то тут же сдувается»

    Главный тренер «Гремио»: «Как футболист я был сильнее Роналду. Когда он покидает левый фланг, то тут же сдувается»

    Главный тренер «Гремио» Ренато Гаучо накануне финального матча клубного чемпионата мира против «Реала» поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

    Встреча пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Я уже как-то говорил и готов повторить, что я как футболист был сильнее, чем Криштиану Роналду. Я бы с удовольствием посмотрел, как он выигрывает кубки, которые выиграл я, с теми командами, за которые выступал я.

    Посмотрите: как только он покидает левый фланг, то тут же сдувается и ничего толком не показывает. А я мог играть и на правом краю, и в центре», – сказал Гаучо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 20:26
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    Комментарии (17)
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    AtticusFinch
    1513359659
    Ахахахааха) я говорит лучше Роналду был))) да кто ты такой дядя?)))
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    DeStar
    1513360233
    Ну емое) это он про свои чемпионаты штатов ?))) единожды чемпион бразилии. Хз конечно как он играл) но как можно таким упоротым быть то) явно бы сидел на банке в ненышней валенсии и ждал выхода на 10 минут в матче, или что-то типа такого
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    Эмом
    1513360410
    дубл Роналду в ворота Гремио обеспечен, приятного просмотра
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    Benzema 9
    1513361424
    И по этому тябя некто незнает если ты умел бы играт как он тебя топ клубы забралибы раз не играл в грандах значит ты никто
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    Fin035
    1513398169
    Да и так все знают, что Рон только с подачек и пендалей забивает! А, еще вечно плачет, как баба, что ему пас не дали! Раз он такой ох.....й атлет, что же он тогда падает постоянно, когда его даже пальцем заденут? Симулянт гребанный! Привык халявы забивать! Да еще и петушатню в футболе развел! Вот сейчас и проверем, кто заминусует мой коммент, тот значит такой же петух как и Рон! А если я прав, поставит плюс!
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    O-Z
    1513463035
    Не сравнивай прошлое с сегодняшним. Раньше одни таланты щас другие. И уровень футбола тогда был слабее сейчас в разы вырос. Так что глупое заявление
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    Joker Loko
    1513526452
    *****, кто ты?
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    Cupota
    1544960615
    Лично я гораздо сильнее, чем Роналдо и как шахматист, и как боксер. Ронни против меня и одного раунда белыми не продержался бы!
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    DeStar
    1545506100
    хахахахахаха, все. вызывайте врача и ведите следующего
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    ologreds
    1694991727
    numo529295
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