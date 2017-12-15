Главный тренер «Гремио»: «Как футболист я был сильнее Роналду. Когда он покидает левый фланг, то тут же сдувается»

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаучо накануне финального матча клубного чемпионата мира против «Реала» поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

Встреча пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Я уже как-то говорил и готов повторить, что я как футболист был сильнее, чем Криштиану Роналду. Я бы с удовольствием посмотрел, как он выигрывает кубки, которые выиграл я, с теми командами, за которые выступал я.

Посмотрите: как только он покидает левый фланг, то тут же сдувается и ничего толком не показывает. А я мог играть и на правом краю, и в центре», – сказал Гаучо.