Бэйл: «Рад, что удалось забить после возвращения из лазарета»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметился голом в ворота «Аль-Джазиры» в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира. Испанцы одержали победу со счетом 2:1.

«Я рад, что мне удалось забить после возвращения из лазарета. Мне нравится, что я смог принести пользу команде. Но самое лучшее то, что мы сыграем в финале турнира», – заявил после матча валиец.

Напомним, что Бэйла в этом сезоне преследуют травмы, по причине которых он не часто появляется на поле. В связи с эти все чаще появляется информация о его возможно продаже.