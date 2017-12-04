«Спартак» попросил болельщиков не поддаваться на провокации в Ливерпуле

Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет в Англии. В частности, болельщиков просят не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты с местными фанатами и службами правопорядка.

«Уважаемые болельщики!

6 декабря на стадионе «Энфилд» состоится встреча группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак». Сообщаем вам, что вся квота билетов, выделенная для спартаковских поклонников, полностью реализована. В день игры кассы арены работать не будут.

Отметим, что по правилам принимающего клуба на стадион не допускается проносить ручную кладь любых размеров, в связи с чем рекомендуем воздержаться от попыток взять с собой на трибуны сумки, рюкзаки, портфели. Их необходимо оставить в камерах хранения и (или) в отелях и местах вашего размещения в Англии. Подробную информацию о посещении Ливерпуля и стадиона «Энфилд» вы можете также найти здесь.

Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны.

Кроме того, напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодежных команд. Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», – говорится в обращении клуба.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Для выхода в раунд плей-офф турнира москвичам нужна победа.