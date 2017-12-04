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    • «Спартак» попросил болельщиков не поддаваться на провокации в Ливерпуле

    «Спартак» попросил болельщиков не поддаваться на провокации в Ливерпуле

    Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет в Англии. В частности, болельщиков просят не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты с местными фанатами и службами правопорядка.

    «Уважаемые болельщики!

    6 декабря на стадионе «Энфилд» состоится встреча группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак». Сообщаем вам, что вся квота билетов, выделенная для спартаковских поклонников, полностью реализована. В день игры кассы арены работать не будут.

    Отметим, что по правилам принимающего клуба на стадион не допускается проносить ручную кладь любых размеров, в связи с чем рекомендуем воздержаться от попыток взять с собой на трибуны сумки, рюкзаки, портфели. Их необходимо оставить в камерах хранения и (или) в отелях и местах вашего размещения в Англии. Подробную информацию о посещении Ливерпуля и стадиона «Энфилд» вы можете также найти здесь.

    Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны.

    Кроме того, напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодежных команд. Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», – говорится в обращении клуба.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Для выхода в раунд плей-офф турнира москвичам нужна победа.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.12.2017 10:43
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    Комментарии (7)
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    VIKZH
    1512376829
    Надо просить не поддавать. ...
    Ответить
    кузнецов артем
    1512377102
    Фанаты всех клубов объединяйтесь , помогите в добром деле , переходите по ссылке снизу и поддержите петицию https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%CC%81%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BE%CC%81%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%CC%81%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
    Ответить
    sochi-2013
    1512378884
    Докажите, что мясные, но не свиньи! ))
    Ответить
    Полная Канистра
    1512381591
    правильно что что такое обращение сделали Ради нашего клуба не подведите ведь мы представляем страну которая принимает ЧМ надо показать свою адекватность и порядок
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512385200
    Мужики! Ради ПОБЕДЫ Спартака, ради ЧМ-2018 БУДЕМ МУЖЧИНАМИ!
    Ответить
    a-rakhmatov
    1512397407
    Болелы Ливера одни из самых агрессивных в АПЛ и встреча с болелами Спартачей, как "коса на камень"...удачи поклонникам Спартака))
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    ologreds
    1694991805
    numo528081
    Ответить
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