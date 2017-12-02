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    «Халл» Слуцкого не побеждает в семи матчах подряд

    В матче 20-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» 2:2.

    Этот матч стал седьмым для «тигров», в котором команда не побеждает.

    «Шеффилд Уэнсдей»– «Халл Сити» 2:2

    «Халл Сити» – «Бристоль Сити» 2:3

    «Миллуол» – «Халл Сити» 0:0

    «Халл Сити» – «Ипсвич Таун» 2:2

    «Шеффилд Юнайтед» – «Халл Сити» 4:1

    «Халл Сити» – «Мидлсбро» 1:3

    «Халл Сити» – «Ноттингем Форест» 2:3

    Команда занимает 20-ю строчку в турнирной таблице.

    Напомним, что ранее состоялась встреча главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого с руководством клуба, на которой обсуждалась возможная отставка тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 20:34
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    Комментарии (3)
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    Italian_93
    1512237776
    Пора Леня домой
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    серега кашин
    1512238045
    странно что он еще работает в команде
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    ologreds
    1694991815
    numo527913
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