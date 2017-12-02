«Халл» Слуцкого не побеждает в семи матчах подряд

В матче 20-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» 2:2.

Этот матч стал седьмым для «тигров», в котором команда не побеждает.

«Шеффилд Уэнсдей»– «Халл Сити» 2:2

«Халл Сити» – «Бристоль Сити» 2:3

«Миллуол» – «Халл Сити» 0:0

«Халл Сити» – «Ипсвич Таун» 2:2

«Шеффилд Юнайтед» – «Халл Сити» 4:1

«Халл Сити» – «Мидлсбро» 1:3

«Халл Сити» – «Ноттингем Форест» 2:3

Команда занимает 20-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что ранее состоялась встреча главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого с руководством клуба, на которой обсуждалась возможная отставка тренера.