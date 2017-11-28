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  • Генсек ФИФА заявила, что в случае доказательства употребления допинга футболистами к России будут применены жесткие санкции

Генсек ФИФА заявила, что в случае доказательства употребления допинга футболистами к России будут применены жесткие санкции

28 ноября 2017, 16:36
16

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура предупредила, что в случае получения доказательств употребления российскими футболистами допинга, к ним будут применены жесткие санкции.

Ранее в Великобритании сообщили, что федерация ведет расследование в отношении 34 игроков, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ. Из них 23 игрока входили в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

«Мы нетерпимо относимся к допингу. Мы сотрудничаем с Всемирным антидопинговым агентством и Ричардом Маклареном. Но хочу подчеркнуть, что на данный момент нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами. Если доказательства будут, то санкции будут жесткими», – сказала Самура.

Источник: ТАСС
Россия Россия
Комментарии (16)
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ВасяК
1511877668
*****..сы,они могут доказать,так же как с Легковым и остальнами!!!Но не дай бог!!!
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GFGF5555555555
1511878913
главное что бы не как с Олимпиадой 14го, без доказательств лишают медалей, ещё будут лишать пока сша на 3 место не попадёт, если и в футболе попробуют "доказательствами" макларена воспользоваться, то мы можем ответить той же брехнёй, ток на том как пострадает сам макларен, будет другим уроком, просто выставить так, что этот кларен, когда приезжал в Россию "тронул" нашу девушку, тогда на нарах ему промоют мозги, будет ему доча выключай компутер отчим пришёл каждый день :D
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афоня72
1511879186
Читал список..,ощущение будто специально добавили пару тройку левых фамилий (которые не входят в сборную). Неужели ФИФА уже на такую истинную лажу ведутся.. полный абсурд!! А вообще правы спортцмены, которые говорят, что пора за базар отвечать!
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zabvo9406
1511879280
Дуть в уши про допинг в данный момент это заказ однозначно! Принимают его в той или иной мере практически в большинстве видов спорта и в большинстве стран, особенно амеры они никак без допинга не умеют!!! Другой вопрос кому выгодны эти скандалы тот и заказывает. Ведь не даром поговорка - держи вора, обычно кричит сам вор!!!!
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zabvo9406
1511879511
Кто бы что ни говорил, не верю, что Серена Уильямс нарастила мышечную массу как у бодибилдера, употребляя биойогурт от данон!!!
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Полная Канистра
1511881586
все пушистые светлые чистенькие правильные такие одни мы жрём вёдрами Мрази вы все
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dok66
1511883190
Есть у кого нибудь ресурс , чтобы вбросить такую же лажу про игроков Испании , Аргентины , Германии и тд. по списку . Все они мельдоний ели ведрами ... А може и до сих пор едят .. . ((
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matvei_72
1511890105
а если не будет доказательств , что тогда Фатму Самуру уволят с позором, посадят , оштрафуют?
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nemolod
1511900392
Пора нашему руководству от РФС принимать ответные меры и призвать руководство ФИФА прекратить огульные обвинения наших футболистов в допинге,которых неоднократно проверяли как перед ЧМ-2014,так и во время соревнований,причем исключительно зарубежными лабораториями подконтрольных ВАДА! (Уж там этот Гоша никакие пробирки не царапал)
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Snek
1512905046
у половины найдут в крови пивас, у другой половины кокаин, ещё удивятся как они в футбол играют.
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