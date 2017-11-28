Генсек ФИФА заявила, что в случае доказательства употребления допинга футболистами к России будут применены жесткие санкции

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура предупредила, что в случае получения доказательств употребления российскими футболистами допинга, к ним будут применены жесткие санкции.

Ранее в Великобритании сообщили, что федерация ведет расследование в отношении 34 игроков, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ. Из них 23 игрока входили в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

«Мы нетерпимо относимся к допингу. Мы сотрудничаем с Всемирным антидопинговым агентством и Ричардом Маклареном. Но хочу подчеркнуть, что на данный момент нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами. Если доказательства будут, то санкции будут жесткими», – сказала Самура.