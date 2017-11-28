Кейн – номинант на звание лучшего спортсмена Великобритании

Британская телерадиовещательная организация BBC объявила список номинантов на звание «спортсмен Великобритании 2017 года».

В список попал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов.

Кейн забил победный гол в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 Англия – Словения (1:0), оформив для «трех львов» досрочный выход на соревнование.

В текущем сезоне на его счету 15 голов и три результативные голевые передачи в 17-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. СМИ неоднократно сообщали об интересе к англичанину со стороны «Реала».

Среди других номинантов – легкоатлет Мо Фара, гонщик Льюис Хэмилтон, теннисистка Йоханна Конта.