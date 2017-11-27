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  • Кокорин: «В «Зените» большие штрафы, за несколько можно и не расплатиться»

Кокорин: «В «Зените» большие штрафы, за несколько можно и не расплатиться»

27 ноября 2017, 16:24
20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что в петербургском клубе существует система штрафов. По словам игрока, их суммы очень большие.

Также форвард рассказал, почему сине-бело-голубые не пользуются третьим комплектом формы фиолетового цвета.

«Штрафы есть, их много. Меня штрафовали за опоздание на теорию: всего пара минут – уже штраф. Суммы большие, и они установлены как раз для того, чтобы игроки не смогли расплатиться за несколько пропущенных занятий.

Почему «Зенит» не играет в форме фиолетового цвета? Нас этот вопрос самих интересует. Она нам больше всего из трeх комплектов понравилась. Понятно, что клуб старается поддерживать традиционные цвета, но другие команды играют в третьем комплекте, и ничего страшного», – сказал Кокорин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (20)
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RedWhiteFans2
1511789467
Дзюбидзе за свой длинный язык наверное уже в рабстве ходит?
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insider_retro
1511790296
Штрафы... Боюсь даже представить себе порядок цифр...
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Бугимен
1511790945
ТО Я ДУМАЮ,ЧТО ДЗЮБА ТАКОЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ХОДИТ.
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psilocybe
1511791795
тебе банкротство не грозит, путинец
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Zubo
1511794118
Интересно какие штрафы дают пешеходам за прогулки по полю во время матчей РФПЛ ?
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APchelov
1511795233
Для должников - долговая яма. Для особо провинившихся - карцер.
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qwera 1969
1511795641
Форма не поможет, если не умеешь играть.....
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maygli
1511798132
Это, что-то новенькое... ну-ка ну-ка поподробнее можно? :)) и с цифирками!, а то что-то не верится судя по некоторым играм, что вас штрафуют. Слышно всё больше о зарплате и премиальных. :))
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R-W_warrior
1511804205
Чувак,походу,в завязке...
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Sola
1516142595
>Также форвард рассказал, почему сине-бело-голубые не пользуются третьим комплектом формы фиолетового цвета. >Почему «Зенит» не играет в форме фиолетового цвета? Нас этот вопрос самих интересует. Желтушный чемп напечатал ерунду, вы за ними повторяете, даже не прочитав.
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