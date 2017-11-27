Кокорин: «В «Зените» большие штрафы, за несколько можно и не расплатиться»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что в петербургском клубе существует система штрафов. По словам игрока, их суммы очень большие.

Также форвард рассказал, почему сине-бело-голубые не пользуются третьим комплектом формы фиолетового цвета.

«Штрафы есть, их много. Меня штрафовали за опоздание на теорию: всего пара минут – уже штраф. Суммы большие, и они установлены как раз для того, чтобы игроки не смогли расплатиться за несколько пропущенных занятий.

Почему «Зенит» не играет в форме фиолетового цвета? Нас этот вопрос самих интересует. Она нам больше всего из трeх комплектов понравилась. Понятно, что клуб старается поддерживать традиционные цвета, но другие команды играют в третьем комплекте, и ничего страшного», – сказал Кокорин.