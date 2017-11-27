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Черданцев не ждет появления Дзюбы в матче со «Спартаком»

27 ноября 2017, 10:57
4

Известный телеведущий, комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы на появление в предстоящем матче 18-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» форварда Артема Дзюбы. По его словам, эти шансы крайне низкие, учитывая форму, в которой сейчас находится футболист.

Матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– Сейчас один из лидеров питерской команды – Леандро Паредес. Как именно изменилась его игра после перехода из «Ромы»? Понятно, что там почти на одной и той же позиции и Де Росси, и Найнголлан. А здесь Паредес лидер даже без знания языка.

– Паредес хороший игрок, но знаете, давайте пока не будем сравнивать чемпионаты России и Италии. Понятно, что Серия А сильнее, конкуренция там гораздо выше. Будем объективны. Паредес не проходил в основу «Ромы», поэтому ушел в аренду в «Эмполи», там играл. То же самое касается и спартаковца Фернандо, который играл в «Сампдории» и его не приглашали в «Интер» (или «Наполи», или «Ювентус»). И Паредеса не приглашали. Поэтому продолжение карьеры этих футболистов в России логично, как и то, что они выделяются здесь. Это как раз говорит об уровне чемпионатов России и Италии. Но я бы пока не переоценивал ни Фернандо, ни Паредеса.

– Чего вы ждете от Дзюбы в матче со «Спартаком»?

– Я жду, что Дзюба не будет играть, потому что выйдут на поле, очевидно, те, кто лучше готовы. Шансы Дзюбы сыграть в основе… Нужно быть внутри команды, чтобы их оценить. Понятно, что с одной стороны у него сверхмотивация, с другой стороны Дзюба очень заводной, трибуны могут его провоцировать. Чем он может ответить? Нарваться на предупреждение или красную карточку. Будет Манчини рисковать? Зачем? Манчини будет играть в футбол – на очки, а не разыгрывать сюжеты, как Дзюба кому-то что-то доказывает. Думаю, что Артем не проходит в основной состав «Зенита» по объективным причинам. Это все видят, и все видят, по каким именно причинам. Есть Кокорин, который сильнее, есть Ригони, который играет и забивает, есть Полоз, который тоже забивает, есть Дриусси. Дзюба – явно не первый выбор среди тех, кого я перечислил. Я не уверен, что он вообще выйдет на поле в понедельник.

– У Манчини уже была схожая ситуация в «Интере». Пять топ-форвардов, при этом пятый, Хулио Крус, выходил не всегда и ненадолго, но стабильно забивал «Ювентусу».

– При всем уважении к Дзюбе, не будем его сравнивать с игроком сборной Аргентины.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Паредес Леандро
Комментарии (4)
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oyabun
1511770527
Всё грамотно по полочкам разложил. Мы также не хотим видеть этого Иудушку в предстоящем матче на поле.
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Полная Канистра
1511778359
зачем он нужен фон только портит самой игры
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1511779168
А пирожки ?
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