В музее «Реала» появился бюст Роналду

Как сообщает El Mundo, в музее мадридского «Реала» появился бюст нападающего Криштиану Роналду.

Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага, который известен благодаря созданию памятника в честь герцогини Альбы. На создание бюста в честь футболиста Артеагу вдохновил его сын, который является большим поклонником таланта Роналду.

Бюст появился в музее еще 2 ноября, но Роналду пропустил его презентацию.