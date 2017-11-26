Месси: «Мой сын называет меня не папой, а Месси»

Атакующий футболист «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что сын не всегда называет его отцом. Ребенок, уподобляясь фанатам игрока, обращается к нему как к «Месси».

«Дети нечасто просят меня поиграть с ними в футбол. Вообще разговоры о моей работе мы стараемся дома не заводить. Только большие события можем обсудить.

Сын Тиаго уже начинает кое-что понимать в футболе. Иногда приходит на матчи. Бывает, что он меня называет не папой, а Месси – как фанаты», – сказал аргентинец.

У футболиста двое детей.