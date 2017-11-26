Икарди — после победы над «Кальяри»: «Сегодня будем наслаждаться вечером в статусе лидеров Серии А»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).

«В первом тайме соперникам удалась очень хорошая игра, и это было для нас проблемой, но мой гол немного успокоил «Кальяри».

Мы выполняем свою работу, фокусируемся на результатах и побеждаем. Другие команды знают, какое место мы занимаем, мы оказываем давление на соперников этим. Сегодня будем наслаждаться вечером в статусе лидеров Серии А», — сказал Икарди в эфире телеканала Mediaset Premium.

«Интер» набрал 36 очков и временно возглавил турнирную таблицу, обогнав «Наполи» на одно очко. У неаполитанцев есть игра в запасе.