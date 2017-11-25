Паредес: «Низкая температура может усложнить игру со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака».

– Дома «Зенит» играет под крышей, а у «Спартака» ее нет. Низкая температура может стать проблемой?

– Это может усложнить игру. На домашнем стадионе в Петербурге очень комфортный климат, здесь всегда приятно играть. У нас удивительная атмосфера на трибунах, да и сама арена поражает воображение. Тем не менее, нужно быть готовыми к любым погодным условиям во время матча в Москве.

– Если аргентинские друзья попросят вас описать дерби «Зенита» и «Спартака» в нескольких словах, что ответите?

– Что это классическое дерби – с накалом, борьбой, яркими эмоциями. И особенной радостью от победы!

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена».