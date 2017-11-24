Азар: «Все знают, что я восхищаюсь «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о возможном переходе в «Реал». Ранее сообщалось, что мадридский клуб купит бельгийца в случае ухода Карима Бензема.

«Все знают, что я восхищаюсь «Реалом», но на данный момент я – игрок синих. Каждый год люди говорят одно и то же, а я из года в год оставался в своем клубе.

Когда я играл за «Лилль» (2008-2012 – прим. «Бомбардира»), часто появлялись слухе о том, что я перейду в «ПСЖ». Но я оставался в «Лилле».

В «Челси» меня постоянно отправляют в «ПСЖ» или «Реал», – сказал 26-летний хавбек сборной Бельгии.

В текущем сезоне Азар забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 16-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.