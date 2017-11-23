Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, чем у ЦСКА»

Пономарев: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, чем у ЦСКА»

23 ноября 2017, 17:06
31

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о том, у кого из российских клубов больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Не верю, что «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Базеля», при своих зрителях отдаст матч ЦСКА. Будем болеть за армейцев, но играть просто некем. Не справится молодежь ЦСКА в Манчестере, поэтому шансов больше у «Спартака», — сказал Пономарев.

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RedWhiteFans2
1511446491
Опять игра в шансы вместо игры на поле. Хотеть и желать можно так, что жопу на две половины разорвёт, а иметь и обладать – это уже материальная действительность. ( выиграй Спартак у Марибора 2 раза).
Ответить
84aivengo
1511447443
не в обиду болельщикам цска будет сказано,но для армейцев лучше и по силам лига европы....
Ответить
Italian_93
1511447909
Для ЦСКА ЛЧ уже закончена
Ответить
Serjoga
1511448088
И ЦСКА и Спартак имеют ОДИНАКОВЫЕ шансы для выхода в плей-офф ЛЧ! Нужно только выиграть в Англии! И Пономарев выдает желаемое за действительное! Значит МЮ при своих зрителях победу не отдаст, а Ливерпуль "сольет" матч Спартаку, так? Идиотское высказывание!
Ответить
DKGOM
1511448633
Шансы одинаковые, но их просто нет, не у тех не у других. Разве что от ЦСКА на прямую ничего не зависит. Выиграв даже МЮ с перевесом в один матч, а Базель разорвет Бенфику и привет Лига Европы. А вот Спартаку нужно выигрывать у Ливерпуля. который в случае поражения может помахать рукой плей-оф. ..... Надеемся..., но будем реалистами. Марибор будем помнить еще очень долго.
Ответить
4agaaa
1511449955
Цска устроит и ничья, при условии что бенфика порвёт базель, или победа с любым счётом при условии что бенфика не проиграет или победа с разницей В 3 мяча если базель выигрывает у бенфики!

А Спартаку нужна только победа, так что шансов все же больше у армейцев! Удачи России на полях Европы!
Ответить
Полная Канистра
1511450871
миссия не выполнима но -НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ надеемся на удачный исход обоих клубов
Ответить
Диктор
1511452030
Если честно-то пускай обе команды сыграют в Лиге Европы
Ответить
DIDI 23
1511452603
Удивят оба!
Ответить
Zorro 20
1511466890
У Спартака на Энфилде одна надежда на Ловрена, а если говорить серьёзно Спартак не соперник Ливерпулю.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+