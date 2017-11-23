Пономарев: «У «Спартака» больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, чем у ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о том, у кого из российских клубов больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Не верю, что «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Базеля», при своих зрителях отдаст матч ЦСКА. Будем болеть за армейцев, но играть просто некем. Не справится молодежь ЦСКА в Манчестере, поэтому шансов больше у «Спартака», — сказал Пономарев.

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.