Мутко: «Российские команды не умеют играть на результат»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлении «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Каждый матч в футболе особенный. Вот «Манчестер Юнайтед» проиграл «Базелю», и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат.

Вот «Спартак»… Спокойно доигрывай матч c «Марибором», а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз.

Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, «Манчестер» – это сумасшедшая команда, будет непросто», – сказал Мутко.