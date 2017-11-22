Фернандес – о серии Акинфеева: «Он великий футболист и заслуживал остаться «сухим»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) отметил голкипера Игоря Акинфеева.

Напомним, вратарь прервал 43-матчевую серию с пропущенными мячами в рамках группового турнира еврокубка.

«Это была ключевая игра для нас. Главная в этом сезоне. Мы сделали важный шаг к выходу в 1/8 финала ЛЧ.

Ноль очков после пяти матчей – такого от португальцев никто не ожидал, исходя из уровня игроков португальцев. Но нам самим нужны были три очка сегодня.

Что касается Игоря, то Акинфеев – великий футболист. Он заслуживал остаться «сухим», – сказал Фернандес.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!