Клопп: «Во втором тайме мы просто прекратили играть в футбол»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (3:3). Напомним, что «красные» вели 3:0.

«Во второй половине встречи мы просто перестали играть. При этом в перерыве была уверенность, что этот матч наш. Игроки «Севильи» молодцы, они вышли биться. У нас же такое чувство, что мы проиграли.

Если говорить про турнирную ситуацию, то впереди матч со «Спартаком», все в наших руках», – сказал немец.

Игра против россиян состоится шестого декабря в Ливерпуле.