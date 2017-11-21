Ари не появится в составе «Локомотива» до зимних сборов

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что не сыграет больше в нынешнем сезоне. По словам бразильца, он в ближайшее время отправится на родину, чтобы завершить восстановление после травмы передней крестообразной связки правого колена, полученной 21 июля в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

«На улице холодно, футбольное поле сейчас не очень, поэтому на колено оказывается небольшой дискомфорт. Все говорят, что в такую погоду не надо играть, поэтому договорились, что я улетаю в Бразилию и буду работать там. Уже договорился с физиотерапевтом в Бразилии, чтобы с ним заниматься. До конца года играть не буду, вернусь только в январе на зимнем сборе», – сказал Ари.