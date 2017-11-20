Зидан не включил Рамоса в заявку на матч с АПОЭЛом

Капитан «Реала» Серхио Рамос не был включен в заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ. Связано это с травмой, полученной защитником в матче 12-го тура Примеры с «Атлетико» (0:0) – переломом носовой перегородки. На восстановление ему понадобится около 10 дней, после этого он сможет играть в специальной защитной маске.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Реал» состоится во вторник, 21 ноября, в 22:45 по московскому времени.