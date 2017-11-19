Серия A. «Ювентус» потерпел поражение в Генуе

В Италии состоялся ряд матчей 13-го тура Серии A.

«Ювентус» после поражения от «Сампдории» остался на второй строчке. Туринцы отстают от идущего первым «Наполи» на четыре очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Сампдория – Ювентус – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сапата, 52; 2:0 – Торрейра, 71; 3:0 – Феррари, 79; 3:1 – Игуаин, 90+1; 3:2 – Дибала, 90+4.

Беневенто – Сассуоло – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Матри, 57; 1:1 – Арментерос, 65; 1:2 – Пелузо, 90+4.

СПАЛ – Фиорентина – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Палоски, 42; 1:1 – Кьеза, 80.

Торино – Кьево – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хетемай, 14; 1:1 – Баселли, 34.

Удинезе – Кальяри – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Педро, 55.

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