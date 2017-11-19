Бывший защитник «Арсенала» Киоун: «Манчестер Сити» способен пройти сезон без поражений»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «Манчестер Сити» в этом сезоне способен повторить достижение «канониров» 13-летней давности.

Напомним, что в сезоне-2003/04 «Арсенал» прошел весь чемпионат Англии без единого поражения.

«Я рад быть частью исключительного клуба, который прошел весь сезон без поражений. Я надеюсь, что «Сити» не сделает этого, но, похоже, у них получится. Я не вижу, кто их остановит. Я думаю, что мы смотрим на еще одну непобедимую команду. Они способны пройти весь путь без поражений», – сказал Киоун.