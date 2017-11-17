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  • Бывший скаут «Зенита»: «Клуб не покупает чернокожих футболистов. Так исторически сложилось»

Бывший скаут «Зенита»: «Клуб не покупает чернокожих футболистов. Так исторически сложилось»

17 ноября 2017, 21:16
16

Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов объяснил, почему петербургский клуб не покупает темнокожих футболистов.

Евменов работал в структуре сине-бело-голубых с 2016 года и покинул свой весной 2017 года.

– Луческу намекал, что «Зенит» мог купить и Фернандо, и Луиса Адриано, но не купил, потому что цвет их кожи – черный. Это правда?

– Никогда не было разговора об этих футболистах. Более того, Луческу сам говорил: Луиса Адриано я себе в команду не куплю. Потому что он в свое время сбежал от него из «Шахтера» и вообще был чуть ли не врагом номер один.

– Среди тех игроков, которых вы рассматривали, был хоть один с цветом кожи, как фартук у этой официантки?

– Нет.

– Почему?

– Так исторически сложилось. «Зенит» не покупает таких футболистов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1510942826
На сегодня нет оснований менять традицию.
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Tajik-za Zenit
1510943786
Прошу такие разговоры тут не огласить тем более перед чм в России
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ilichkadr
1510944684
Этот бывший скаут «Зенита» Антон Евменов похоже дальтоник и не только, поскольку у бразильцев эти расовые категории в значительной мере условны, так как большинство населения имеет ту или иную примесь крови всех групп в стране и расовое самоопределение не предрешает судьбу человека в обществе. Нет бразильцев чисто черных (до 200 наименований оттенков кожи).
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Ubuntu
1510946716
Всё почему? потому что расисты)))))
Ответить
deinego77@yandex.ru
1510951608
В Питере никогда не было ни одного чернокожего футболиста.Брезгливые! Это то же культурная столица!
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Отчаянный Пердун
1510952308
А Халк был белоснежкой! Рондон или Бруну Алвеш. Да и У Витселя в роду чёренькие были! ЭТО НЕ ЧЁРНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ А СЛЕГКА ПРИКОПЧЁНЫЕ???
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paracetamol
1510954842
Правильно делает!
Ответить
Zenmaster
1510988454
По тому сколько он отработал с Зенитом -- видно какой он *спец* ! Только и остаётся нести ху..ню -- хоть так обратить на себя внимание !!!
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OfaZavr
1510990569
расисты ничтожные потому что главное какую игру футболист показывает а не какого цвета его кожа.
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komarinskiy
1510994628
Не исторически сложилось, а сложилось под давлением зенитовских болел-расистов.
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