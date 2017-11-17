Бывший скаут «Зенита»: «Клуб не покупает чернокожих футболистов. Так исторически сложилось»

Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов объяснил, почему петербургский клуб не покупает темнокожих футболистов.

Евменов работал в структуре сине-бело-голубых с 2016 года и покинул свой весной 2017 года.

– Луческу намекал, что «Зенит» мог купить и Фернандо, и Луиса Адриано, но не купил, потому что цвет их кожи – черный. Это правда?

– Никогда не было разговора об этих футболистах. Более того, Луческу сам говорил: Луиса Адриано я себе в команду не куплю. Потому что он в свое время сбежал от него из «Шахтера» и вообще был чуть ли не врагом номер один.

– Среди тех игроков, которых вы рассматривали, был хоть один с цветом кожи, как фартук у этой официантки?

– Нет.

– Почему?

– Так исторически сложилось. «Зенит» не покупает таких футболистов.