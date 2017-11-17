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  • «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать Шатова с правом последующего выкупа

«Краснодар» и ЦСКА могут арендовать Шатова с правом последующего выкупа

17 ноября 2017, 20:00
21

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов на правах аренды может перейти в «Краснодар» или ЦСКА. Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Одной из ключевых фигур в «Зените» зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола. Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа.

Претенденты – «Краснодар» и ЦСКА, который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком «Урала», но в итоге не сумел его подписать.

Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста», – сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Зенит Шатов Олег
Комментарии (21)
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insider_retro
1510938218
Интересно мнение Зенита... А вообще, не принято усиливать прямых конкурентов!...
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yarik1_78
1510939185
Ну раз шнобель сказал значит брехня,он своеобразный безпонтовый пирожок!
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Майор Дзагоев
1510939706
Бред сивой кобылы. Зенит скорее удавится, чем кому-то отдаст более-менее сильного русского игрока. Пусть маринуется на лавочке, теряет талант, но никогда не достанется командам, в которых он мог бы реально играть и усиливать игру. Ни сам не гам, ни другим не дам, пусть пропадает, коли нам не нужен (P.S. Молчу уж о прямых конкурентах, которые полудохлым (на бумаге по сравнению с зенитовским) составом возят их о недоделанный газон на Баклан-Арене)
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Dimonadze
1510940402
Хорошо бы в Краснодар. Подойдёт он их игре.
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jaxtr
1510941334
Шатов- ЧМО продажное! на зимних сборах с ЦСКА тренировался, когда был еще ноунеймом, но повёлся на деньги и перешел в АНЖИ..
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volfrik
1510943025
зачем нам нужен этот иуда, позарившийся на деньги любителей овечек
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Konb48
1510946273
Нет, только не в эти клубы! Он слишком зажрался! Хотя положительный опыт Кокорина может повлиять, но для этого ему надо сначала в менее солидный клуб. Будем надеяться на перерождение футболиста! Удачи ему!
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_Kesh_Suntar_
1510958451
Ахаххаха в ЦСКА? **** нужен он нам!
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Lester84
1510960784
Честно говоря, несмотря на то, что игрок добротный, не хотел бы видеть этого сучёныша в ЦСКА. В свое время у него был шанс перейти к армейцам и сам он соловьём заливался, что с детства мечтал играть за ЦСКА. А потом тупо выбрал бабло и Анжи. Так что нафиг эту продажную шкуру!!!
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OfaZavr
1510989814
Лучше сначала в Анжи, Уфу или подобный клуб на перевоспитание.
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