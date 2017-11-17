«Краснодар» и ЦСКА могут арендовать Шатова с правом последующего выкупа

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов на правах аренды может перейти в «Краснодар» или ЦСКА. Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Одной из ключевых фигур в «Зените» зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола. Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа.

Претенденты – «Краснодар» и ЦСКА, который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком «Урала», но в итоге не сумел его подписать.

Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста», – сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых отдал три результативные передачи.