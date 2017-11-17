Командная поможет Линекеру вести жеребьевку группового этапа ЧМ-2018

Известный английский телеведущий Гари Линекер проведет церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018 совместно с российской журналисткой Марией Командной. Одним из ассистентов будет Никита Симонян.

«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах Чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки», — сказал Линекер в интервью пресс-службе ФИФА.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.