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  • Командная поможет Линекеру вести жеребьевку группового этапа ЧМ-2018

Командная поможет Линекеру вести жеребьевку группового этапа ЧМ-2018

17 ноября 2017, 12:36

Известный английский телеведущий Гари Линекер проведет церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018 совместно с российской журналисткой Марией Командной. Одним из ассистентов будет Никита Симонян.

«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах Чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки», — сказал Линекер в интервью пресс-службе ФИФА.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

Источник: ФИФА
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