Карпин: «Аргентина выглядела интереснее испанцев»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин переквалифицировался в телекомментатора. Он работал на товарищеском матче сборных России и Испании. Специалист сравнил эту встречу с игрой против Аргентины, которая состоялась несколькими днями ранее.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?

– Для начала – в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.

– Например?

– Тот же прессинг – когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.

– Понимаете, почему с ней не сыграли так, как с Испанией?

– Потому что уровень сопротивления разный. Банально, но команда играет так, как позволяет соперник. Против Аргентины не получилось лучше, потому что, возможно, южноамериканцы были более мотивированы.

– Разве Аргентина по уровню футболистов сильнее Испании?

– Нет, не сильнее. Но если брать конкретно эти два матча против России, Аргентина выглядела интереснее испанцев.

– Распространенное мнение – Месси в «Лужниках» ходил пешком. Разделяете эту точку зрения?

– Есть известная фраза про ожидания… А кто и чего ожидал от Месси? Плюс-минус он так играет всегда – имею в виду матчи в сборной. Так что ничего удивительного.