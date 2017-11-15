Гризманн переходит в «Барселону». Австралия вышла на чемпионат мира. Дайджест событий дня

Адвокат покидает сборную Голландии.
Сборная России превзошла сборную Испании по количеству и точности острых передач.
IKEA подшутила над главным тренером сборной Италии: «Вентура простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую».
Под Ростовом разбился микроавтобус с болельщиками, возвращавшимися с матча Аргентина – Нигерия. Пятеро человек погибли.
Сборная Австралии обыграла Гондурас со счетом 3:1 и вышла на чемпионат мира в России.
«Барселона» интересуется Эриксеном, «Тоттенхэм» готов продать игрока за 225 миллионов евро.
Федерация футбола Италии ищет замену Вентуре и начала переговоры с Анчелотти.
«Халл Сити» Слуцкого присоединился к акции в поддержку ЛГБТ.
«Барселона» достигла соглашения с Гризманном. Сумма будущей сделки – 100 миллионов евро.
Лунев получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Срок восстановления – две недели.