Гризманн переходит в «Барселону». Австралия вышла на чемпионат мира. Дайджест событий дня

Адвокат покидает сборную Голландии.

Сборная России превзошла сборную Испании по количеству и точности острых передач.

IKEA подшутила над главным тренером сборной Италии: «Вентура простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую».

Под Ростовом разбился микроавтобус с болельщиками, возвращавшимися с матча Аргентина – Нигерия. Пятеро человек погибли.

Сборная Австралии обыграла Гондурас со счетом 3:1 и вышла на чемпионат мира в России.

«Барселона» интересуется Эриксеном, «Тоттенхэм» готов продать игрока за 225 миллионов евро.

Федерация футбола Италии ищет замену Вентуре и начала переговоры с Анчелотти.

«Халл Сити» Слуцкого присоединился к акции в поддержку ЛГБТ.

«Барселона» достигла соглашения с Гризманном. Сумма будущей сделки – 100 миллионов евро.

Лунев получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Срок восстановления – две недели.