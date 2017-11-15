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  • Гризманн переходит в «Барселону». Австралия вышла на чемпионат мира. Дайджест событий дня

Гризманн переходит в «Барселону». Австралия вышла на чемпионат мира. Дайджест событий дня

15 ноября 2017, 19:30
9

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Алекc
1510764226
Администратор, решите проблему пожалуйста. Почему я пропал из рейтинга пользователей?
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Михас007
1510769415
Луневу здоровья
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Anton-champion
1510770423
Ну думаю начинается, испанские гранды ищут звёзд в АПЛ. Этим они признают,что АПЛ лучшая лига в мире
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rostik-100
1510779703
не думаю, что Гризман в Барселоне круто заиграет, не его это, там ждут второго Месси, а Гризман далеко не даже Неймар.
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romasuslow
1510779983
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://hash.to/AcY
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igormaddog
1510792351
Наша сборная показала испанцам российскую тики-таку)))
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Поль
1510805647
Мне кажется реал гризманну ближе.
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Alikhan
1510809022
Ne nujen on Barce
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