Де Брюйне не волнуют сравнения с Месси и Роналду

Полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне не волнуют сравнения с Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

«Честно говоря, меня совсем не волнуют сравнения с Месси или Роналду, мне все равно. Люди слишком часто сравнивают одних футболистов с другими, но кроме этих звезд в мире очень много отличных игроков.

Лично я стараюсь играть так, как делаю это сейчас. Мне приносит это положительные эмоции, а команде – очки. И это правильно», — рассказал Де Брюйне Sky Sports.

Напомним, что ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Де Брюйне может стать такой же звездой мирового футбола, как Месси или Роналду.