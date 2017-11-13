Боатенг: «Все были шокированы решением Анчелотти»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг вспомнил матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3), в котором он, Арьен Роббен, Франк Рибери, Матс Хуммельс и Кингсли Коман не были включены в основной состав своей команды.

«В тот день на установке перед матчем, за полтора часа до его начала, нам сообщили, что мы не будем играть. Это было очень неожиданно, нам ничего не объяснили. Я бы даже сказал, что все мы были шокированы», – рассказал Боатенг Suddeutsche Zeitung.

Стоит отметить, что после поражения в этой встрече Карло Анчелотти был отправлен в отставку.