Шавло оценил игру сборной России на твердую «четверку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло дал свою оценку прошедшему товарищескому матчу сборной России против Аргентины, который закончился поражением со счетом 0:1. По его словам, на предстоящем чемпионате мира-2018 не будет игр легче, чем с Аргентиной.

«Думаю, аргентинцы не играли в полную силу. Тем не менее нашей сборной удавалось доставлять им неприятности и напрягать оппонентов. Также порадовало, что ребята выглядели как команда. Понравился активный прессинг россиян на половине поля аргентинцев.

Конечно, впереди очень много работы, но были видны стремление наших игроков победить, их заряженность. Все понимали, чего хочет тренер, и старались выполнять требования. Не стоит забывать, что мы играли против сильнейших игроков планеты, так что за матч можно поставить твердую «четверку».

Не хватало остроты и подходов к воротам соперника. Просто индивидуальное мастерство аргентинских защитников выше, чем у наших ребят. Но они получили хороший опыт — матчи против столь квалифицированных оппонентов идут только на пользу. Жаль, что во внутреннем чемпионате наши нападающие редко встречают такой высокий уровень сопротивления.

Чем чаще играешь против тех, кто сильнее, тем быстрее поднимаешься до их уровня. Это касается не только нападающих, но и остальных футболистов нашей команды. Перед матчем они говорили, что хотят проверить и узнать, чего они стоят на уровне Месси. Теперь они получили ответ и должны сделать правильные выводы, чтобы развиваться дальше. На чемпионате мира не будет игр легче, чем с Аргентиной», – считает Шавло.

Во вторник, 14 ноября, сборная России сыграет товарищеский матч с командой Испании. Игра состоится в Санкт-Петербурге.