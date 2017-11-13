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Шавло оценил игру сборной России на твердую «четверку»

13 ноября 2017, 06:08
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло дал свою оценку прошедшему товарищескому матчу сборной России против Аргентины, который закончился поражением со счетом 0:1. По его словам, на предстоящем чемпионате мира-2018 не будет игр легче, чем с Аргентиной.

«Думаю, аргентинцы не играли в полную силу. Тем не менее нашей сборной удавалось доставлять им неприятности и напрягать оппонентов. Также порадовало, что ребята выглядели как команда. Понравился активный прессинг россиян на половине поля аргентинцев.

Конечно, впереди очень много работы, но были видны стремление наших игроков победить, их заряженность. Все понимали, чего хочет тренер, и старались выполнять требования. Не стоит забывать, что мы играли против сильнейших игроков планеты, так что за матч можно поставить твердую «четверку».

Не хватало остроты и подходов к воротам соперника. Просто индивидуальное мастерство аргентинских защитников выше, чем у наших ребят. Но они получили хороший опыт — матчи против столь квалифицированных оппонентов идут только на пользу. Жаль, что во внутреннем чемпионате наши нападающие редко встречают такой высокий уровень сопротивления.

Чем чаще играешь против тех, кто сильнее, тем быстрее поднимаешься до их уровня. Это касается не только нападающих, но и остальных футболистов нашей команды. Перед матчем они говорили, что хотят проверить и узнать, чего они стоят на уровне Месси. Теперь они получили ответ и должны сделать правильные выводы, чтобы развиваться дальше. На чемпионате мира не будет игр легче, чем с Аргентиной», – считает Шавло.

Во вторник, 14 ноября, сборная России сыграет товарищеский матч с командой Испании. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина
Комментарии (10)
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АЛЕКС 58
1510543279
Оценка немного завышена!
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семёнычев
1510549956
Откуда четыре-то? Четыре удара в сторону ворот и Акинфеев- вот и всё, что было ... Отбой или вообще пас сопернику, а больше ничего и не было...
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Catastrofa
1510551171
Если этот отстой 4-ка , то как тогда будет выглядеть 5-ка?
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nemolod
1510554885
Твердые три с минусом! А четверка ставится,когда команда играет на равных,но иногда что-то не получается в атаке в плане реализации голевых моментов!
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Dominator777
1510555017
Ну, если с командой, не играющей в полную силу нашу сборную оценили на 4 балла, то как ее оценивать с командой играющей в полную силу, да еще не в "товарняке", а на официальном и главном футбольном турнире? Наверное, в "минус" уйдем по баллам - ведь забивать у нас некому. Остается надеяться на старика Хоттабыча.
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polt
1510560724
Задолбали ура-патриоты. Нет у нас нормальной, играющей хотя бы на 3 балла, сборной и с Черчесовым не будет.
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_Evgen_57
1510568925
блин что он курит?
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baden69
1510570233
Максимально - это 3-, а не какая там 4. Четверку можно поставить только Акинфею и Раушу, а остальным и тройку ставить не за что.
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