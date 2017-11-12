Португальская модель – о том, что Роналду изменил с ней своей девушке: «Ему всегда нравилось мое тело и задница»

Португальская модель Наташа Родригес рассказала, что весной этого года провела ночь с Криштиану Роналду. Напомним, что последние 16 месяцев капитан сборной Португалии встречается с девушкой Джорджиной Родригес, которая ждет от него ребенка.

«Я знала, что у него есть девушка, но мы мы все равно стали друзьями, между нами было доверие. Он приятный человек, и после долгой переписки с ним было приятно встретиться в живую. Наша ночь вместе была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.

Сейчас я думаю, что он просто использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что быть с ним – это мечта, при том, что он предал меня. Ему всегда нравилось мое тело и задница», – рассказала Наташа.