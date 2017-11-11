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  • Черчесов: «Даже если гол Аргентины был забит из офсайда, она на него наиграла»

Черчесов: «Даже если гол Аргентины был забит из офсайда, она на него наиграла»

11 ноября 2017, 18:56
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог товарищеского матча против Аргентины (0:1).

Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге против Испании. Встреча состоится 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, нам не удавалось выходить в атаку, особенно в первом тайме.

Соперник сегодня был сильнее нас, и как мне сегодня сказали наши коллеги, пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах», – сказал Черчесов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Serjoga
1510416390
Если даже научитесь "терпеть" в таких матчах, то с 3-мя (три раза по 0:0) очками даже 3-е место в группе на ЧМ-18 не занять! А забивать учиться когда будете?
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афоня72
1510416577
Все адекватно, и это уже радует. А по игре, нормально отыграли без претензий и в свою истинную силу.
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Полная Канистра
1510416750
вот манера всё время он нас успокаивает и кормит надеждами
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трениришко
1510417926
оху.....тельный у тебя скачок в игровом плане.
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raritet
1510418858
на фоне расслабленной Аргентины вполне удовлетворительно сыграли. Не хватает игры в одно касание и работы без мяча.
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fanchik
1510420377
В этой игре у сборной России ничего запоминающего и самое главное обнадеживающего не удалось увидеть.Наверно это тот уровень футбола ,который наиграла сборная под руководством Черчесова.На фоне "товарищей аргентинцев",которые как показалось не утруждались,наш игровой оптимизм выглядит "бледновато".
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nemolod
1510470613
Играли,как команда второй лиги ПФЛ! При отборе мяча игроки не знают,что делать и вместо того,чтобы сделать пас свободному игроку начинают делать попытку обвести и при этом теряют мяч и получают контратаку! В одной из немногих контратак вместо того,чтобы прицельно пробить по воротам,начинает отпасовку назад по привычке наших неторопливых матчей первенства,но аргентинские футболисты эту дешевку (других слов просто не нашлось) быстро пресекают! Поэтому 0-1 это просто везение,испанцы наколотят побольше!
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mbayer1949@mail.ru
1510481738
Буду дружелюбным и вежливым. Без учета качества и результата игры. Начнем со стадиона. По моему стадион такого калибра в Москве должен быть и с крышей, поскольку зиму у нас никто не отменял. Относительно тренера. Ну чего вы хотите от Черчесова... Он не может тренировать уже готовых футболистов. У них есть свои тренеры, с разными взглядами на футбол и они это делают круглогодично. За короткое время сборов Черчесов не успеет сделать того, что надо было делать годы тому назад, еще когда они начинали молодыми. Теперь насчет футболистов. Ежели в моём любимом Спартаке н ,
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mbayer1949@mail.ru
1510484572
Блин не ту кнопку нажал. Продолжаю. Если в моем любимом Спартаке на поле около семи иностранцев и в основном они и дают результат, то это уже пардон не Спартак на поле, а сборная футбольных гладиаторов, за деньги России играющие на поле возможно много лучше, чем сыграли бы наши , только нашим игрокам клубных команд места не остается, они не развиваются и когда доходит до сборной выбирать то не выходит. Но ведь нашим клубам нужен результат прямо сейчас, болельщики и руководство давят, хочется выигрывать особенно в еврокубках. А сборная серенькая. Теперь про комментаторов. Ну как можно на весь телеэфир говорить, что правильно нарушил правила, вовремя зацепил прорывающегося противника сзади, а то он вырвется на простор и не дай бог забьет. Потом удивляемся грубости и травматизму. Теперь про гол. Ну не заметили судьи оффсайт Что мешало сразу показать это на обоих телевизорах над полем... и обратить на это внимание судьи... Ну и про судью, а заодно и аргентинцев. Будь судьей я, посмотрев запись после сел бы и написал заявление, что сделал ошибку во время игры, а поскольку игра останавливалась, то есть возможность ее исправить и гол не засчитывать, даже если игра уже закончилась. Предложил бы это сделать и аргентинцам. Это кстати и сейчас сделать не поздно. Думаю судью бы только зауважали за честность.
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