Черчесов: «Даже если гол Аргентины был забит из офсайда, она на него наиграла»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог товарищеского матча против Аргентины (0:1).

Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге против Испании. Встреча состоится 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, нам не удавалось выходить в атаку, особенно в первом тайме.

Соперник сегодня был сильнее нас, и как мне сегодня сказали наши коллеги, пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах», – сказал Черчесов.

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Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы