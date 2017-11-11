Перес: «Реал» критикуют из зависти»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поразмышлял о критике в адрес своего клуба. По мнению функционера, негатив со стороны общественности идет из зависти.

«Сантьяго Бернабеу однажды сказал, что нас критикуют потому, что завидуют. Это актуально и сейчас.

Кроме того, наш почетный президент поставил цель построить самый большой стадион для клуба и реализовал ее», – приводит слова Переса Marca, которые были сказаны на презентации документального фильма в честь Бернабеу.

Сантьяго Бернабеу возглавлял «Реал» с 1943 по 1978 годы.